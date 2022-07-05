Канберра, , 08:25 — REGNUM Новый министр обороны Австралии, признав, что солдаты этой страны совершили военные преступления в Афганистане, пообещал расследовать это в особом порядке.

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Ричард Майлз, вновь назначенный министр обороны Австралии, признал на пресс-конференции, что австралийские солдаты страны совершали военные преступления во время своей миссии в Афганистане и расследование в их отношении продолжается. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Он назвал преступления солдат своей страны в Афганистане самым трагическим и страшным действием в истории австралийской армии и подчеркнул, что это дело должно быть полностью расследовано и доведено до конца, а преступники должны предстать перед судом.

В последние годы в австралийских СМИ были опубликованы отчёты о расследованиях, которые доказывают, что австралийские войска в Афганистане совершали военные преступления и были причастны как минимум к 39 зверским убийствам мирных жителей. Также были опубликованы документы о пытках австралийцами мирных жителей.

Следует отметить, что в 2021 году Австралия пообещала судить солдат, совершивших военные преступления в Афганистане, но до сих пор в этом отношении не было предпринято никаких практических шагов.