Москва, 5 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Губернатор, выступивший против ликвидации «Ельцин-центра», должен быть отправлен президентом страны в отставку. Такое мнение ИА REGNUM 5 июля высказал историк и публицист Сергей Марочкин.

(сс) Владислав Фальшивомонетчик Ельцин-центр

«Куйвашева надо немедленно отправить в отставку», — заявил эксперт.

Президент РФ имеет полномочия отправить губернатора в отставку «в связи с утратой доверия», отметил Марочкин.

«Но дело не в одном отдельно взятом Куйвашеве. Он ведь такой не один. До сих пор около 20% граждан России считают, что «Горбачев с Ельциным принесли больше пользы, чем вреда» и «одобряют расчленение СССР. В том числе — около 5% списочного состава — электорат гайдаровцев, яблочников, навальнистов», — заключил историк.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашеввыступил против закрытия Ельцин-центра.