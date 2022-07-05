Петропавловск-Камчатский, , 08:26 — REGNUM Власти Камчатки подвели итоги отбора работодателей для включения в программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2023 год — 15 предприятий готовы к участию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка работодателям, привлекающим квалифицированных специалистов из других субъектов России.

«Размер субсидии, предоставляемой работодателю, составляет 1 млн рублей на каждого специалиста, принятого на работу. Деньги могут быть использованы на оплату проезда и провоз багажа работнику и членам его семьи, обустройство работника на новом месте, медицинский осмотр, найм жилья или частичную оплату покупки жилого помещения», — пояснила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Работодатели, прошедшие отбор, в 2023 году планируют привлечь квалифицированных врачей, ветеринаров, зоотехников, инженеров-механиков, пилотов, бортмехаников, авиатехников, инженеров и других.

За время реализации программы на Камчатку приехали 397 квалифицированных специалистов в области энергетики, сельского хозяйства и животноводства, морской транспортировки, производства молока и молочной продукции, горнорудной промышленности, сфере перевозки воздушным пассажирским транспортом, сфере торговли, в деятельности по складированию и хранению нефти и продуктов её переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском АО организован дополнительный отбор работодателей для включения в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2023 год. Работодатели, участвующие в программе, получат субсидию в размере 1 млн рублей на каждого специалиста.