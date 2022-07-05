Екатеринбург, 5 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Ситуация с ценами на автомобильном рынке в России стабилизируется. При этом в течение года стоимость машин будет снижаться. Такой прогноз сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Автомобили

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«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих», — пояснил глава федерального ведомства.

Он напомнил, что цикл производства автомобилей занимает около трёх — четырёх месяцев, поэтому «как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок». По его словам, сейчас ситуация изменилась, рынок начал восстанавливаться, и компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году.

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«Можно, конечно, держать высокие цены «до последнего», но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка», — отметил в беседе с РИА Новости Мантурова.

Как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке по итогам июня не был зафиксирован рост цен на новые автомобили. Такой вывод сделали эксперты, которые провели мониторинг официальных сайтов дистрибьюторов, продолжающих работать на российском рынке. Понижение цен было отмечено только для одной марки — BMW. Автомобили всего модельного ряда этой марки подешевели от 10% до 20%.

Напомним, пик роста цен на новые автомобили в России на фоне падения курса рубля пришёлся на март 2022 года. Тогда автомобили в среднем подорожали на 40%.