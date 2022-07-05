Калининград, 5 июля 2022, 08:21 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с калининградским транзитом идет.
Глава региона добавил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций Евросоюза с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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