Калининград, 5 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с калининградским транзитом идет.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал он РИА Новости.

Глава региона добавил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций Евросоюза с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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