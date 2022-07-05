Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM Уход компании Microsoft с рынка России является позитивным шагом для производителей и разработчиков отечественного софта. Об этом в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Microsoft (сс) Martin Abegglen

По его словам, речь идёт о среднесрочной и долгосрочной перспективе. «Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что после ухода этой корпорации разработчики смогут совершить рывок в повышении качества своих продуктов. Также Шпак отметил, что в России уже есть отечественные операционные системы. Среди них «Альт», Astra и «Ред ОС».

Как сообщало ИА REGNUM, Microsoft объявила ранее об уходе из России. Отечественные компании переходят на отечественный софт.