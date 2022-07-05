Луганск, , 08:20 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вечером 4 июля выпустили по городу Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 5 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Точка-У» VoidWanderer

«Зафиксирован обстрел в 22:30 (совпадает с мск — ред.) с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град».