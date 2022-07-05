Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чувашии на базе исторического архива создан научный центр изучения материалов о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Данное учреждение формируется по поручению главы республики Олега Николаева для изучения и выявления новых документов, в том числе в федеральных архивах, посвящённых героизму на трудовом фронте и вкладу жителей Чувашии в Победу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственный исторический архив Чувашии https://giachr.kaisa.ru/

Решение о создании научного центра (отдела) изучения архивных материалов о подвиге тружеников тыла глава республики Олег Николаев подтвердил в своём послании, в последующем закрепив его в постановлении правительства Чувашии о комплексном плане действий органов власти. Научный центр создан на базе бюджетного учреждения «Государственный исторический архив Чувашской Республики» (подведомственное республиканскому министерству культуры) приказом директора Галины Ертмаковой. Также утверждены положения и должностные инструкции сотрудников вновь создаваемого центра.

Научный центр изучения архивных материалов о подвиге тружеников тыла является структурным подразделением исторического архива. Он создан для «осуществления функций по изучению вклада тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В числе задач учреждения — определение основных направлений изучения вклада участников трудового фронта, изучение фондов федеральных и региональных архивов «для выявления и введения в научный оборот» новых фактов о трудовом подвиге тружеников тыла Чувашии, популяризация исследований через СМИ и информационные мероприятия.

Кроме того, планируется записывать интервью с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла военных лет и «детьми войны».

Напомним, что 30 июня 2022 года главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, который является идеологом медийно-документального проекта об истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, встретился с директором Государственного исторического архива Чувашии Галиной Ертмаковой. Главное внимание было уделено выявлению материалов об истории строительства в республике оборонительных рубежей в фондах Центрального архива Министерства обороны России, куда в 1949 году была передана часть документов. Выявление новых документов поможет сформировать наиболее полное и объективное представление обо всех аспектах строительства в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что фактически данная работа станет продолжением стратегической линии, которую задаёт президент России Владимир Путин, предостерегая другие страны от переписывания истории в угоду политическим конъюнктурам и заявляя о создании открытого комплекса архивных материалов о Второй мировой войне.

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