Иркутск, , 08:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 5 июля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8692 человек, за последние сутки не скончался ни один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 280 (+36 за сутки), хотя ещё накануне было +47.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 265 (+7 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 163 пациента (+59 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 703 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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