Бакчарский район, Томская область, 5 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Бакчарском районе Томской области организованы поиски 17-летнего подростка. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, 1 июля он ушёл из студенческого общежития в Томске и не вернулся.

(сс) Warren Wong Подросток

Пропавшему на вид 17 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.

«Лицам, располагающим информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по Бакчарскому району», — отметили в ведомстве.