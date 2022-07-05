Пекин, , 08:18 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 54,7 пункта в июне, по сравнению с 47,8 пункта в мае, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значения ниже него отражают сокращение. По словам старшего статистика NBS Чжао Цинхэ, поскольку ситуация с профилактикой эпидемий и борьбой с ними в Китае продолжает улучшаться, а политика и меры по стабилизации экономики вступают в силу, общее восстановление экономики Китая набирает обороты.

Субиндекс для сектора услуг составил 54,3 пункта в июне, по сравнению с 47,1 пункта в мае, показали данные бюро. По словам Чжао, среди 21 опрошенного сектора 19 отраслей, включая железнодорожный и воздушный транспорт, находились на территории расширения в июне, увеличившись с шести в мае.

Индекс новых заказов для непроизводственного сектора составил 53,2 пункта в июне, по сравнению с 44,1 пункта в мае, что указывает на растущий спрос на рынке. Строительный сектор продолжил рост, при этом субиндекс для сектора вырос до 56,6 пункта в июне.

Рыночная уверенность большинства непроизводственных фирм возросла, при этом субиндекс, измеряющий ожидания деловой активности, достиг 61,3 в июне. Данные, также показали, что индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,2 пункта в июне, по сравнению с 49,6 пункта в мае.