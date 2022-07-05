Красногорск, , 08:17 — REGNUM Черви-волосатики или нематоморфы длиной около двух метров, которых заметили в водоёмах жители Московской области, не представляют опасности для людей. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

Специалисты заверили, что, несмотря на пугающий внешний вид, черви-волосатики совершенно безопасны для людей. Они не кусаются и не используют людей для откладывания своих личинок.

«Если человек или домашнее животное и проглотит случайно личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ», — уточнили в Минэкологии региона.

Эксперты-биологи пояснили, что черви-волосатики обитают в пресной воде, а в начале июля у них начинается период спаривания и они часто собираются в шевелящиеся зловещего вида клубки, которые замечают люди во время купания.

Учёные предупредили, что черви являются элементом экосистемы, поэтому их не стоит убивать, брать в руки и выносить на берег: вне воды волосатики погибают за считанные часы.