Уфа, , 08:18 — REGNUM Мощи покровителей брака Петра и Февронии привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор башкирского города Бирска в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что 8 июля в День семьи, любви и верности в г. Бирске около Свято-Троицкого кафедрального собора, в который намерены привезти мощи покровителей брака Петра и Февронии, пройдет семейный фестиваль. Мероприятие начнется в 15:00 часов.

Отмечается, что гости смогут познавательно и интересно провести время в интерактивных, творческих мастер-классах, игровых площадках, гастрономическом фестивале «Кухни народов» и ярмарках. Здесь будут организованы этнозоны представителей разных народов, в которых пройдут показательные выступления с элементами свадебных обрядов.

Сообщается, что также состоится парад колясок. Для гостей будут организованы экскурсионные маршруты по старому купеческому городу Бирску. В 17:00 часов начнется концерт с участием национальных коллективов, а также Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Отмечается, что для жителей Уфы намерены организовать бесплатный трансфер до Бирска и обратно. 8 июля в 14:00 часов автобусы отъедут от площади Конгресс-холл «Торатау» и Кафедрального собора Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102). Записаться на поездку можно по единому телефону центров «Семья» 8−800−347−5000 с 10:00 часов до 20:00 часов.