Пекин, 5 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Китай намерен усилить финансовую поддержку основных экономических и социальных проектов, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай увеличит финансовую поддержку своих крупных проектов с помощью основанных на политике финансовых инструментов и инструментов развития, постановило исполнительное заседание Госсовета КНР под председательством премьер-министра Ли Кэцяна 30 июня.

Предлагая такую поддержку, страна стремится стимулировать эффективные инвестиции, занятость и потребление, говорится в сообщении по итогам встречи.