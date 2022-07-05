Кемерово, 5 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области проходят Всероссийские соревнования по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих горноспасательные работы. Они посвящены 100-летию создания Государственной горноспасательной службы России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ako.ru На Всероссийских соревнованиях горноспасателей в Кузбассе

«Не случайно соревнования проводятся именно здесь, в Кузбассе, где хорошо знакомы с тяжёлым шахтёрским трудом и с особым уважением и душевной теплотой относятся к горноспасателям», — сказал на открытии заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС России Константин Кондаков.

В соревнованиях, которые продлятся до 8 июля, участвуют 18 команд из 14 регионов России. Им предстоит пройти пять этапов: «Горноспасательные работы и пожаротушение», «Теоретический экзамен», «Первая помощь», «Соревнования техников» и «Горноспасательная эстафета».