Чита, 5 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 5 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 453 (+7 за минувшие сутки).

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За весь период COVID-19 унес жизни 2682 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев. Вместе с тем 166 704 пациента (+45 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 15 человек находится в тяжелом состоянии (-5 за сутки), два пациента подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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