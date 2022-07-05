Улан-Батор, 5 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В 2021 году общий объём торговли между Россией и Монголией увеличился до $2 млрд. Об этом 5 июля заявила монгольский министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Улан-Баторе.

Флаг Монголии

«В 2021 году объём торговли между нашими странами достиг $2 млрд, и я считаю, что есть возможность улучшить эти показатели», — сказала она.

Также Батцэцэг добавила, что Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросах создания совместных предприятий, транспортно-логистических центров и модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов для того, чтобы увеличивался поток пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Монголию, торжественно встретили в аэропорту Улан-Батора.