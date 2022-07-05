Тайбэй, , 08:12 — REGNUM В докладе, опубликованном органами образования Тайваня, прогнозируется, что число первокурсников на острове будет сокращаться в среднем на 2900 человек ежегодно в течение следующих 16 лет в результате низкого уровня рождаемости, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

Борис Чернышёв. Тайвань. Отец и сын. 1945

Согласно прогнозу, число первокурсников упадет ниже 200 000 к 2025 году и сократится до 177 000 к 2028 году. По оценкам, к 2037 году их число составит около 177 000 человек. Согласно отчету, ожидается, что общее число студентов университетов будет сокращаться в среднем на 8 700 человек в год и сократится до 847 000 к 2037 году. В 2021 году общее число студентов университетов на острове упало ниже 1 миллиона человек.

По данным органов образования, принявших на себя основную тяжесть сокращения числа студентов, около семи частных университетов на острове закрылись за последние годы, что затронуло 2400 студентов. Статистические данные показали, что население Тайваня зарегистрировало отрицательный рост в течение двух лет с 2020 года.