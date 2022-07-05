Эр-Рияд, 5 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии решили выделить 20 млрд риалов (более $5,3 млрд) на борьбу с последствиями инфляции, сообщило государственное информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Половина указанной суммы пойдет на выплаты социального страхования и на пополнение «Программы гражданских счетов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня правительство Гондураса объявило о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на один месяц с целью смягчения последствий с энергетического кризиса.