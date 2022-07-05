Пушкино, Московская область, 5 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области отклонил требование конкурсного управляющего лопнувшего в 2013 году банка «Пушкино». Истец вменял 12 бывшим контролировавшим банк лицам более 14,77 млрд рублей. Определение судьи Политова может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банк

«В удовлетворении заявления конкурсному управляющему ОАО «АБ «Пушкино» отказать», — отмечается в результативной части.

Полное решение пока не обнародовано.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 14 774 565 000 рублей было подано в суд еще в ноябре 2016 года. В качестве ответчиков фигурировали 12 физлиц, в том числе бывшие члены правления, экс-участники совета директоров.

Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у «Пушкино» 30 сентября 2013 года. На начало июня 2022 года у банка есть долги перед 12 211 кредиторами на общую сумму свыше 25,282 млрд рублей.