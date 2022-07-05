Москва, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетит в Ханой с двухдневным визитом во Вьетнам, прежде чем отправиться в Индонезию на встречу министров стран G20, сообщает Antara.

Сергей Лавров Mid.ru

«Визит Сергея Лаврова состоялся по приглашению министра иностранных дел Вьетнама, поскольку Россия и Вьетнам отмечают 10-ю годовщину всеобъемлющего стратегического партнерства», говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Россия является крупнейшим поставщиком оружия во Вьетнам, а российские компании участвуют в нескольких крупных энергетических проектах в стране.

Согласно заявлению вьетнамского правительства, товарооборот между Вьетнамом и Россией вырос на 25% в 2021 году до $7,1 млрд.

Глава МИД России также примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов G20, которая состоится на индонезийском острове Бали 7–8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с Генконсулом Вьетнама Нгуен Данг Хиеном во Владивостоке — стороны обсудили возможность прямых туристических авиарейсов.

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