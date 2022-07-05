Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM Под Екатеринбургом возле посёлка Шабровский появится кладбище. Ранее здесь планировали построить мусорный полигон, сообщили журналистам в городской администрации.

Венки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ради появления кладбища участок в 38,9 га перевели в зону объектов специального назначения. Ранее участок имел сельскохозяйственное назначение.

Отметим, мусоросортировочный комплекс и полигон в посёлке Шабровский был предусмотрен генпланом развития Екатеринбурга до 2035 года. В 2019 году местные жители выступили против строительства. Тогда местные власти отказались от появления полигона на данном участке.