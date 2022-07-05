Москва, 5 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА планирует приобрести новых игроков. Об этом 5 июля заявил главный тренер команды Владимир Федотов.

ЦСКА

«Работа ведется, но пока все очень сложно, не так близко, как бы хотелось. Времени остается все меньше, но подмога будет 100%, будут приобретения», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

По его словам, новые футболисты будут приходить в команду уже по ходу чемпионата. А тот состав, который сейчас есть, нужно подвести к первому матчу.

Ранее сообщалось, что действие контрактов с ЦСКА приостановили нигерийский нападающий Чидера Эджуке и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон. Они воспользовались разрешением ФИФА приостановить контракт в одностороннем порядке.

Как ранее сообщало, ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче со счётом 0:2.