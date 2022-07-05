Хабаровск, 5 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Хабаровске 5 июля состоялось заседание Совета безопасности под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В регион прибыли все дальневосточные главы и руководители федеральных органов исполнительной власти.

Вагоны с углем

Читайте также: Котельные в Приморье активно переводят с угля на газ

Трутнев отметил, что ситуация в энергокомплексе Дальнего Востока напряженная.

Первая проблема — износ электросетей. В отдельных регионах он достигает 95%. Основной поставщик услуг — компания «РусГидро». Для модернизации её теплосетей на ближайшие десять лет необходим 191 млрд рублей. Объем запланированных на этот же период инвестиций почти в пять раз ниже потребности.

Вторая проблема — двукратное повышение стоимости угля. ёПри этом тарифы коммунальных платежей не могут увеличиваться более, чем на 4% в год. Такой разрыв привел к убыткам в 5,2 млрд рублей за 2021 год.

«Решать проблему путём переноса тяжести платежей на население нельзя. Значит, нужно думать над другими возможностями», — цитирует Трутнева телеграм-канал Cass& Ra.

По мнению полпреда, государство, как акционер, должно поступиться со своими доходами и компенсировать разницу между реальной стоимостью угля и ценой для потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске крупную котельную №5 уже в предстоящий отопительный сезон переведут на газ, а уголь останется лишь в качестве резерва.