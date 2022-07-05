Москва, , 16:42 — REGNUM Руководство Берлинского университета имени Гумбольдта 3 июля отменило лекцию биолога Мари Фолльбрехт, посвященной существованию всего двух видов биологического пола «из соображений безопасности». Публицист Игорь Друзь считает, что это свидетельствует о целенаправленной политике руководства Германии.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные акции свидетельствуют не столько о деградации общества, сколько о дегенеративной политике государства, которое силой принуждает молодежь и детей к извращениям. Ведь если бы государство захотело, то легко обеспечило бы безопасность лекции в университете.

Когда руководству ФРГ нужно, то полиция действует с гестаповской жестокостью, избивая и арестовывая тысячи демонстрантов из числа прорусски настроенных антиглобалистов.

Здесь полиция якобы испугалась кучки леваков, которые хулиганят в университете. Это просто бред. Я немало общался с немцами, в том числе — весьма осведомленными в местной политической кухне. По имеющейся информации, те же погромщики «антифа» являются агентами местных спецслужб, и получают деньги (обычно порядка 50 евро в час) за каждую акцию по избиению и разгону противников генеральной линии правительства. Причем полиция отходит в сторону и делает вид, что ничего не происходит.

Часто леваки маскируют телескопические дубинки под зонтики, и немецкие оппозиционеры бывают ими серьезно изранены. Это делается в тех случаях, когда политики считают неудобным открыто пускать в ход официальные силовые структуры.

Та же ситуация видна здесь. Насаждение дикой идеи о наличии у людей «десятков полов» — это курс государства, которое вбивает в головы мысли о «нормальности» извращений, начиная со школы и детского сада. Несогласных с таким «просвещением» родителей штрафуют, и даже порой сажают в тюрьму, а детей могут отобрать с последующей отдачей в приемную семью. Лекция в университете о том, что полов всего два — это страшная крамола в глазах руководителей Германии, и они жестко ее искореняют руками левых погромщиков и силовиков.

Руководство Германии буквально сатанизирует общество и сокращает рождаемость. Кроме прочего, атомизированной «биомассой», лишенной культурной и даже половой идентичности, лишенной опоры на свою семью и род легче управлять».