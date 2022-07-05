Пекин, 5 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Кассовые сборы в Китае за первую половину 2022 года составили 17,18 млрд юаней ($2,56 млрд), при этом доходы от китайских фильмов составили почти 85%, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Военный блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище II» возглавил шестимесячный чарт продаж, завершившийся 30 июня с 4,06 млрд юаней, за ним следуют комедия «Слишком крутой для убийства» и художественный фильм «Хороший вид» с 2,63 млрд юаней и 1,38 млрд юаней соответственно. Все три фильма были выпущены во время недельного празднования Китайского Нового года, который является одним из главных киносезонов в Китае.

Научно-фантастический боевик Universal Pictures «Мир юрского периода: Доминион», который вышел на экраны китайских кинотеатров 10 июня, пока является самым кассовым иностранным фильмом этого года в китайском прокате. До 30 июня он заработал 819 млн юаней, заняв пятое место в чарте.

В первом полугодии 22 новых фильма, в том числе 15 отечественных и семь зарубежных, достигли рубежа в 100 млн юаней в прокате в Китае, сообщает China Film News со ссылкой на данные China Movie Data Information Network.