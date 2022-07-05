Петропавловск-Камчатский, , 08:09 — REGNUM На Камчатке руководителя коммерческой организации осудят за невыплату своим подчиненным заработной платы. Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего генерального директора фирмы завершено и после утверждения прокурором обвинительного заключения его направят в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в краевом СУ СКР.

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Директор предприятия с апреля по сентябрь 2019 года не платил зарплату своим семерым подчиненным. При этом установлено, что финансовые возможности загасить долг были, но руководитель тратил деньги компании на иные цели, в том числе на выплату зарплаты себе. Сумма долга превысила 670 тыс. рублей.

С людьми рассчитался уже новый директор предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области директор одной из фирм отдан под суд за невыплату зарплаты 61 работнику.