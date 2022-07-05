Донецк, , 08:07 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:55 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела посёлка Красный Партизан в ДНР со стороны украинских нацистов получили ранения две мирные жительницы.