Екатеринбург, 5 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автомобиль инкассаторов насмерть сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

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Авария произошла 4 июля на дублёре Сибирского тракта. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции, инкассаторской машиной управлял 27-летний водитель. Он двигался по дублёру Сибирского тракта со стороны улицы 40-летия Комсомола в строну Малышева. Водительский стаж мужчины составляет восемь лет. По факту ДТП проводится расследование.