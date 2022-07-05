Пекин, , 08:06 — REGNUM Молодежное мероприятие «Рука об руку» между Китаем и АСЕАН 2022 года состоялось в столице Гуанси-Чжуанского автономного района городе Наньнине на юге Китая, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

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Мероприятие было направлено на углубление культурных и межличностных обменов между Китаем и странами АСЕАН, в котором приняли участие более 300 участников из этих стран как онлайн, так и оффлайн.

В ходе мероприятия представители таких стран, как Китай, Лаос и Таиланд, поделились историями, которые они пережили благодаря взаимовыгодному сотрудничеству Китая и стран АСЕАН, затронув такие темы, как международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и культурные обмены.

Прапорн Пуппатираванич, преподаватель тайского языка в Университете искусств Гуанси, поделилась историей музыкальных обменов между Китаем и Таиландом.

«Это мероприятие очень полезно для культурных обменов между Китаем и Таиландом, поскольку общение лицом к лицу может помочь нам лучше понять культуру друг друга», — сказала она

Межличностные и культурные обмены и взаимное обучение молодежи являются важными способами укрепления связей между Китаем и странами АСЕАН», — сказал Сунь Цзинь, заместитель секретаря Гуанси регионального комитета Союза коммунистической молодежи Китая.