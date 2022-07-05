Каменск-Уральский, Свердловская область, 5 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Житель Каменска-Уральского Свердловской области перевёл мошенникам более 1 млн рублей. Злоумышленники уверяли, что на имя уральца пытаются оформить кредит, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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Мошенники убедили мужчину самостоятельно взять кредит в размере 500 тыс. рублей. Сначала уралец перевёл злоумышленникам 100 тысяч рублей, а после оставшуюся сумму.

На этом мошенники не остановились и сообщили мужчине о необходимости взять ещё один кредит в размере 690 тыс. рублей. Эту сумму свердловчанин также перевёл на счёт злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.