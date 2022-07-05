Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:03 — REGNUM Из новокузнецкого аэропорта им. Б. В. Волынова увеличивается частота полётов в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

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«Авиакомпания «Аэрофлот» запускает второй ежедневный рейс из Новокузнецка с 8 июля», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Так, из Новокузнецка самолёт будет вылетать в 10:20. В Москву он прилетает в 11:05. Вылет из Москвы — в 00:50, прилёт в Новокузнецк — в 9:15. Время указано местное.

Полёты будут выполняться на Boeing 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.