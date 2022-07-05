Тбилиси, , 08:01 — REGNUM Высокий уровень инфляции в Грузии объясняется тем, что эта проблема есть у всех остальных стран. Об этом заявил 4 июля на брифинге министр финансов республики Лаши Хуцишвили.

Рост инфляции geralt

Он прокомментировал опубликованные данные, что в уровень инфляции в республике по итогам июня 2022 года составил 12,8%.

«В странах Евросоюза, у наших торговых партнеров, в США, во всём мире инфляция находится на историческом максимуме. Максимум 30 — 40 — 50 лет», — сказал глава минфина.

По его словам, в мире сильно выросла стоимость нефтепродуктов, что косвенно сказалось на других товарах. Кроме того, сильно подорожали продукты, что только частично уравновешивается местным производством.

Если ситуация в мире сильно не изменится, то в минфине ожидают темпы инфляции будут снижаться только во второй половине 2023 года, хотя на это может повлиять и Нацбанк.

«У Национального банка есть все инструменты, чтобы максимально сдержать инфляцию, чтобы она не переросла в долгосрочные ожидания, и показатель инфляции постепенно приблизился к целевому показателю», — сказал Хуцишвили.

Стоит отметить, что инфляция в Грузии достигает двузначных показателей второй год подряд. По итогам 2021 года цены в стране в среднем выросли до 13,9%.

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