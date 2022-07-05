Нур-Султан, , 08:00 — REGNUM Договор с российской компанией, арендовавшей для перевозки зерна судно «Жибек жолы», задержанное вблизи турецкого черноморского порта Карасу, может быть расторгнут в случае нарушения правовых норм. Об этом министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев 5 июля заявил журналистам.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Каирбек Ускенбаев «Позиция казахстанской стороны — мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. Если он занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано».

Сухогруз, вышедший из города Бердянска, который находится уже под контролем России, задержали 30 июня по обращению Киева, заявившего, что на его борту якобы находится около 4,5 тыс. тонн украинского зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, арендованное российской стороной судно «Жибек жолы» будет находиться в акватории порта Карасу до тех пор, пока турецкая сторона не установит происхождение груза и траекторию его движения.

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