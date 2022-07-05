Казахстан может отозвать задержанное в Турции судно с зерном
Астана, 5 июля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Договор с российской компанией, арендовавшей для перевозки зерна судно «Жибек жолы», задержанное вблизи турецкого черноморского порта Карасу, может быть расторгнут в случае нарушения правовых норм. Об этом министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев 5 июля заявил журналистам.
Сухогруз, вышедший из города Бердянска, который находится уже под контролем России, задержали 30 июня по обращению Киева, заявившего, что на его борту якобы находится около 4,5 тыс. тонн украинского зерна.
Как сообщало ИА REGNUM, арендованное российской стороной судно «Жибек жолы» будет находиться в акватории порта Карасу до тех пор, пока турецкая сторона не установит происхождение груза и траекторию его движения.
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