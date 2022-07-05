Донецк, , 08:00 — REGNUM В результате обстрела посёлка Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов получили ранения две мирные жительницы. Об этом 5 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«ВФУ (вооружённые формирования Украины — ред.) обстреляли Красный Партизан, ранены две женщины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики произвели обстрелы города Горловка и населённого пункта Гольмовский в ДНР.