Курск, 5 июля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Приграничные населённые пункты попали под обстрел украинской артиллерии в Курской области. Об этом 5 июля сообщил глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Старовойт уточнил, что утром были обстреляны вражеской артиллерией населённые пункты в Глушковском районе.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Тёткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт.

Губернатор Курской области опубликовал фотографии с места происшествия. На них видны воронки от снарядов, одна недалеко от жилых домов, вторая возле местного храма. Также можно увидеть повреждения фасадов как минимум двух жилых домов, а на одной фотографии видны выбитые стёкла в окнах храма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Курской области просят сообщать в полицию о случаях обнаружения беспилотников.