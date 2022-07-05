Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кемеровской области поток авиапассажиров в аэропортах на некоторых внутренних рейсах вырос на 86%. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Авиаперевозки Sean MacEntee

По его словам, сегодняшняя геополитическая ситуация способствует развитию внутреннего туризма в России и Кузбассе.

«Наш регион становится все более привлекательным для туристов не только зимой, но и летом. Это заметно по загруженности самолётов, — отметил Цивилёв. — Прилетают к нам отдыхать, наши жители едут открывать для себя новые уголки России».

По официальным данным, за первое полугодие текущего года на направлении Санкт-Петербург — Кемерово пассажиропоток вырос на 86% (с 9700 до 18 051 человек), на направлении Санкт-Петербург — Новокузнецк — на 52% (с 18 907 до 28 801 пассажира).