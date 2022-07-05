Донецк, 5 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования произвели обстрелы города Горловка и населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 03:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 05:25 киевские боевики выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что европейские страны должны подготовиться к помощи Украине в рамках ее будущего «обновления».