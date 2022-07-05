В Башкирии в ходе тушения пожара в доме обнаружено тело мужчины
Уфа, 5 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Дом после пожара
Сообщается, что рано утром 5 июля спасатели Гафурийского района получили информацию о том, что в селе Красноусольское горит дом.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что огонь повредил бревенчатый дом размером 3×6 метров.
Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства быстро справились с огнем. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар.