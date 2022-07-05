Брюссель, , 07:53 — REGNUM Швеция и Финляндия 4 июля завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свои планы по членству в организации. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Стокгольм и Хельсинки обязались соблюдать политические, юридические и военные нормы военного блока. Подписание протокола о вступлении обеих стран в НАТО должно состояться 5 июля в штаб-квартире организации в бельгийской столице Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр юстиции Турции Бекир Боздаг предупредил, что, если Швеция и Финляндия не исполнят свои обязательства перед Анкарой, то их не примут в состав Североатлантического альянса.

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