Веллингтон, , 07:53 — REGNUM Разновидность BA.2.75 штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 впервые выявили на территории Новой Зеландии, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

Сообщается, что за минувшие сутки в стране подтвердили два случая заражения именно этой разновидностью коронавируса. Отмечается, что оба заболевших прибыли на новозеландскую территорию из Индии. При этом эксперты минздрава Новой Зеландии сомневаются, что необходимо корректировать в стране ограничительные меры из-за появления новой разновидности штамма «Омикрон».

Уточняется, что за минувшие сутки в Новой Зеландии выявили 9 629 случаев локального распространения коронавирусной инфекции. Еще 47 инфицированных прибыли в страну из-за рубежа. Также за прошедшие сутки в Новой Зеландии умерли 24 пациента с COVID-19.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 493 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 11 помещены в отделения реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 366 853 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.