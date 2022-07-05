Барнаул, 5 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 5 июля известило о вынесении обвинительного приговора в отношении главного врача ООО «КДЦ Добрый доктор». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размер»).

Главврач

По данным следствия, в период с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главный врач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в городе Барнауле организовали мошенническую схему для получения денежных средств в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам. Таким образом, должностные лица клиники обманным путем похитили более 100 миллионов рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

В ходе предварительного следствия, главный врач медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение. Уголовное дело о мошенничестве в отношении двух его коллег в настоящий момент рассматривается в суде. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 2 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи изучили 22 тысячи историй болезни лиц, получавших медицинские услуги в клинике, назначили и проанализировали большое количество трудоемких судебных почерковедческих, компьютерных и бухгалтерских экспертиз.

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