Петропавловск-Камчатский, , 07:55 — REGNUM Вопросы обеспечения условий для развития на Камчатке физической культуры, школьного и массового спорта обсудили на координационном совете глав муниципалитетов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Занятия спортом Pixabay.com

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«У нас растёт количество людей, регулярно занимающихся спортом, тенденция положительная, но я сразу хочу сказать, что пока недостаточная. По этому показателю мы отстаём от среднероссийского уровня, у этого есть объективные причины, и мы можем их объяснить климатом, малонаселенными пунктами. Считаю, что не нужно искать объяснения, а нужно исправлять эту ситуацию, потому что Камчатка должна быть примером региона здорового образа жизни с действительно массовым для молодежи участием в спорте», — сказал губернатор Владимир Солодов.

Отмечается, что за два года в 12 районах и городских округах создано более 40 хоккейных коробок, футбольных полей, спортплощадок, завершено строительство и введены в эксплуатацию спортивный парк «Спартак», ледовый каток «Вулкан», физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. В 2022 году началось строительство зала единоборств в Елизове, в пяти муниципалитетах — создание 14-ти универсальных спортивных площадок.

При этом при принятии решений о строительстве объектов спорта учитывается как обеспеченность спортивными сооружениями муниципалитета, так и эффективность их использования. Так в Камчатском крае уровень обеспеченности спортивными сооружениями развит в Соболевском муниципальном районе, посёлке Палана и Алеутском муниципальном округе. А эффективней всего объекты спорта используются в Усть-Большерецком, Быстринском и Усть-Камчатском районах.

«Задача по использованию школьных залов во внеурочное время ставится как на федеральном, так и на региональном уровне. Это ключ к решению данного вопроса в небольших отдалённых населённых пунктах края. Когда я задаю этот вопрос в школах, то понимаю, что залы чаще всего не используются или используются формально, чаще всего по двум причинам: требования Роспотребнадзора и вопрос сохранности имущества во время проведения тренировок. Давайте будем прорабатывать эти вопросы. Задачу по использованию залов в образовательных организациях во внеурочное время надо решать», — заявил Владимир Солодов.

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