Новосибирск, , 07:50 — REGNUM На территории Новосибирской области за три с половиной года зафиксировано 256 несанкционированных свалок. Об этом сообщил региональный оператор по ТКО «Экология-Новосибирск».

Свалка Onf.ru

«Только 145 свалок по своим морфологическим свойствам является свалкой ТКО, 111 мест несанкционированного размещения отходов состояло из отходов строительства и ремонта, растительных отходов, автомобильных комплектующих (шин), а также грунта с кусками бетона», — уточнили в компании.

При этом, по данным регоператора, число вновь образованных несанкционированных свалок ТКО сократилось в четыре раза.