Абакан, 5 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён один случай COVID-19, выздоровели 23 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, новый носитель коронавируса выявлен в городе Саяногорске. Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 364 случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в республике амбулаторно лечатся 32 (-9) пациента, в стационаре — 23 (-2).

Напомним, 4 июля в Хакасии был также выявлен один носитель коронавируса, выздоровели шесть человек.