Барнаул, 5 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 5 июля известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении теперь уже бывшей сотрудницы АО «Почта России», которая систематически брала денежные средства, предназначенные для выплаты пенсии и социальных пособий клиентам почтамта.

Agora.md «Почта России»

По данным следствия и суда, преступления совершались с июня по август 2021 года: женщина подделывала подписи получателей при заполнении платежных поручений, а так же составляла недостоверные отчеты о движении денежных средств в отделении почтовой связи. Путем присвоения женщина похитила вверенные ей денежные средства организации в сумме около 40 тысяч рублей.

В ходе следствия бывший начальник отделения почтовой связи вину в совершенном преступлении признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии бывшая начальница отделения почтовой связи признана виновной в мошенничестве, получив условный срок.

Читайте также: Экс-начальника отделения почтовой связи в Чувашии уличили в мошенничестве