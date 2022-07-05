Москва, , 07:49 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России 22 июля 2022 года планирует выбрать исполнителя на развитие федеральной государственной информационной системы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Стартуют торги с начальной ценой 795 603 400 рублей, передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Система, с которой предстоит работать победителю, должна обеспечить получение сведений от органов Гостехнадзора регионов о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, а также техническом состоянии и владельцах, о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверениях на право управления самоходными машинами. Работу должны завершить в течение календарного плана, который разбит на три этапа — 90 дней, 120 и 90 дней.

В рамках данного тендера применяется правительственное постановление об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств.

Напомним, в июне 2022 года Росреестр подписал IT-контракт на 1,7 млрд рублей.