Улан-Батор, , 07:43 — REGNUM Факты деятельности представителей киевского режима на Украине заинтересована сделать доступными для широкой общественности во всём мире российская сторона. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского МИД уточнил, что со своей стороны подробно рассказал российским партнёрам о ходе специальной военной операции в Донбассе и на территории Украины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности. К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу средств массовой информации, которые предоставляют объективные сведения о происходящем», — указал Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии главы МИД России Лаврова с рабочим визитом в Монголию.

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